Станцевала гопак после лучшего боя: 15-летняя украинка получила престижный приз на турнире в Польше — видео 15 мая, 21:19 Кира Макогоненко (Фото:facebook.com/SportOnChannel)

Юношеские сборные Украины по боксу успешно выступили на международном турнире Scorpion Cup в польском Щецине.

Украинские спортсмены сумели завоевать 18 золотых наград.

15-летняя украинка Кира Макогоненко выступала в весовой категории до 46 кг. В финале соревнования юная девушка одолела трехкратную чемпионку Польши.

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Организаторы решили наградить Макогоненко специальной наградой — приз за лучший бой. После победы в финале Кира на радостях станцевала украинский народный танец — гопак.

Лучшим боксером соревнований стал Владислав Железнов, который выступал в весовой категории до 57 кг.

Турнир стал завершающим этапом подготовки к чемпионату Европы среди юниоров, который пройдет с 19 по 31 июля в Румынии.

Отметим, что участие в Scorpion Cup приняли и представители молодежных сборных Украины. Им удалось выиграть пять золотых медалей.

Ранее сообщалось, что две украинки завоевали шесть наград чемпионата Европы по тяжелой атлетике.