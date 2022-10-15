«Прекратите этот фарс». В Черногории отреагировали на произвол Международной ассоциации бокса и ее прокремлевского главы в отношении Украины 15 октября, 12:47 Чемпионат Европы в черногорской Будве стартовал 11 октября (Фото:Федерация бокса Украины)

Президент Федерации бокса Черногории Александр Клеменко потребовал от Международной ассоциации бокса (IBA) прекратить дискриминацию женской сборной Украины на чемпионате Европы, сообщает Федерация бокса Украины (ФБУ).

Клеменко написал президенту IBA россиянину Умару Кремлеву письмо, в котором возмутился тем, что украинской команде изначально запретили использовать атрибутику своей страны и вынудили ее выступать под аббревиатурой TUKR.

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«Конечно, все эти манипуляции со здравым смыслом не могли не вызвать у представителей команды Украины и большого количества поддерживающих их команд других государств протестного настроения, а у меня, как организатора турнира, обоснованного опасения за сам факт его успешного проведения.

Будучи уверенным в Вашем здравом уме, прошу Вас вмешаться, прекратив этот фарс и известить IBA, что подобные, как минимум, недостаточно взвешенные решения, никак не способствуют сплоченности, дружбе и здравой атмосфере, а только провоцируют конфликтные ситуации, споры и раздоры в европейском и мировом боксе", — говорится в письме.

Ранее IBA наложила санкции на ФБУ из-за «вмешательства государства в работу организации». Такое решение активно продвигал Кремлев, который является сторонником российского диктатора Владимира Путина.

Сообщалось, что сборные России и Беларуси не допустят к женскому чемпионату Европы по боксу, несмотря на скандальное решение IBA о снятии с этих команд запрета на участие в международных соревнованиях.