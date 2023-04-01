Думал об ампутации, но спасла конопля: как сложилась судьба боксера, который победил Виталия Кличко 1 апреля, 11:35 Берд vs Кличко (Фото:boxrec.com)

В День смеха, 1 апреля 2000 года, совсем не смешно было Виталию Кличко. Он потерпел первое поражение в профессиональной карьере и потерял чемпионский пояс по версии WBO. Более того, проиграл парню, у которого на подготовку было всего девять дней.



Кличко проводил третью защиту титула WBO. Он должен был встретиться с канадцем Донованом Раддоком. Но из-за проблем со здоровьем тот отказался от поединка. Чуть больше чем за неделю Раддоку нашли замену — Криса Берда.

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Серебряный призер Олимпиады-1992 Берд имел хороший послужной список, но был бывшим полутяжем, что делало его явным аутсайдером в бою с Кличко.

Первые раунды остались за украинцем. Но Виталий действовал слишком предсказуемо и к середине боя Берд выровнял положение в ринге и сам начал атаковать. Преимущество американца стало возрастать и после девятого раунда угол Кличко выбросил белое полотенце.

Причиной остановки боя назвали травму Виталия — отрыв плечевой мышцы левой руки. Но это не помешало экспертам раскритиковать Кличко, обзывая его трусом.

Годы спустя Крис жаловался, что когда разговор заходит о его поединке с Кличко, то все обсуждают травму украинца, а не успех Берда.

Уже в следующем поединке Берд проиграл Владимиру Кличко и потерял титул WBO. К чести американца, он не остановился на достигнутом и спустя некоторое время снова завоевал чемпионский пояс, на этот раз IBF, победив легендарного Эвандера Холифилда. После четырех успешных защит Берд опять вышел на бой с Кличко-младшим, и снова проиграл.

Как сложилась дальше судьба нашего героя? После завершения карьеры в 2009 году Крис говорил, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем, которые связывает с повторяющимися легкими травмами головы, полученными во время карьеры. Дабы заглушить боль он был вынужден постоянно курить марихуану.

«Я официально признан инвалидом. Мои ноги словно в огне. Марихуана помогает мне оставаться функциональным, в противном случае я бы уже сошел с ума. Все так плохо, что я задумываюсь об ампутации ног. Это избавит меня от страданий.

Все, кто занимался боксом, испытывают серьезные боли. У многих проблемы с головным мозгом.

Каждый раз когда вы выходите на ринг, ваш мозг бьется о черепную коробку. Такова реальность нашего спорта, но никто об этом не говорит", — заявлял Берд.

Однако уже в прошлом году 52-летний Крис удивил своей физической формой. Боксер даже заявил, что готов провести показательные бои.

«Я страдал 11 лет от жутких болей. Но я сумел сделать кардинальные изменения, чтобы вернуться к полноценной жизни», — говорил Берд.

Мотивацией боксера стала помолвка его дочери. Мысль о том, что он не сможет провести свою дочь к алтарю дала сигнал к действию.

В первую очередь Крис исключил из своего питания глютен, сахар, молочные продукты. А затем и вовсе перешел на растительную диету. Кроме того, Берд включил в свой рацион сок из листьев конопли и масло конопли.

Это стало быстро приносить плоды. Боксер сбросил лишний вес, а боль в ногах прошла.

«Я хочу рассказать людям, что никогда не поздно изменить свою жизнь. Ставьте перед собой цели и добивайтесь их», — говорит Берд.

Крис Берд / Фото: www.instagram.com/chris_byrd_boxing