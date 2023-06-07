«Украиноцид»: Владимир Кличко жестко высказался о подрыве дамбы Каховской ГЭС
Владимир Кличко (Фото:Klitschko/Twitter)
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко осудил подрыв российскими военными дамбы Каховской ГЭС.
Украинский спортсмен опубликовал пост в Twitter, в котором отреагировал на последствия разрушения дамбы водохранилища.
«Разрушение Каховской дамбы и его ужасающие последствия для людей и экологии показывают, что у путинской России нет границ. Они совершают геноцид и экоцид. Их цель ясна: украиноцид», — написал Кличко.
Напомним, что игрок сборной Украины жестко отреагировал на затопление стадиона в Новой Каховке.
Ранее сообщалось, что Усик рассказал, что бы сделал при встрече с Путиным.