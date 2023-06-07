«Украиноцид»: Владимир Кличко жестко высказался о подрыве дамбы Каховской ГЭС

7 июня, 16:46
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Владимир Кличко (Фото:Klitschko/Twitter)

Владимир Кличко (Фото:Klitschko/Twitter)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко осудил подрыв российскими военными дамбы Каховской ГЭС.

Украинский спортсмен опубликовал пост в Twitter, в котором отреагировал на последствия разрушения дамбы водохранилища.

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«Разрушение Каховской дамбы и его ужасающие последствия для людей и экологии показывают, что у путинской России нет границ. Они совершают геноцид и экоцид. Их цель ясна: украиноцид», — написал Кличко.

Видео дня

https://twitter.com/Klitschko/status/1666388202662375424

Напомним, что игрок сборной Украины жестко отреагировал на затопление стадиона в Новой Каховке.

Ранее сообщалось, что Усик рассказал, что бы сделал при встрече с Путиным.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Владимир Кличко Бокс Война в Украине

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