«Украиноцид»: Владимир Кличко жестко высказался о подрыве дамбы Каховской ГЭС 7 июня, 16:46 Владимир Кличко (Фото:Klitschko/Twitter)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко осудил подрыв российскими военными дамбы Каховской ГЭС.

Украинский спортсмен опубликовал пост в Twitter, в котором отреагировал на последствия разрушения дамбы водохранилища.

«Разрушение Каховской дамбы и его ужасающие последствия для людей и экологии показывают, что у путинской России нет границ. Они совершают геноцид и экоцид. Их цель ясна: украиноцид», — написал Кличко.

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Напомним, что игрок сборной Украины жестко отреагировал на затопление стадиона в Новой Каховке.

Ранее сообщалось, что Усик рассказал, что бы сделал при встрече с Путиным.