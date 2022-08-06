«Будет бой, от которого все умрут». Промоутер рассказал, когда Ломаченко вернется в ринг

6 августа, 18:49
34-летний Ломаченко также выступал во втором полулегком весе (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

34-летний Ломаченко также выступал во втором полулегком весе (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что звездный украинский боксер Василий Ломаченко вернется в ринг в октябре текущего года.

Слова известного спортивного функционера приводит BoxingScene.

«Надеюсь, сможем найти того, кто вернет Ломаченко в действие в нашей собственной конюшне. Если все будет нормально, он получит отпуск от украинской армии и мы сможем организовать бой для Ломаченко в октябре, а затем в следующем году есть много вариантов для него.

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Есть один поединок, который обязательно нужно провести. Возможно, он станет не следующим для обоих ребят, но, вероятно, в следующем году будет бой, от которого все умрут — поединок Шакура Стивенсона и Ломаченко. Оба парня хотят этого боя", — сказал Арум.

25-летний Стивенсон выступает во втором полулегком весе и является чемпионом мира по версиям WBC и WBO. На счету американца 18 боев на профессиональном ринге и 18 побед.

34-летний Ломаченко также выступал во втором полулегком весе. В легкий дивизион он поднялся в 2018 году. За карьеру Василий провел 18 боев, одержал 16 побед и потерпел два поражения.

Ранее Сам Стивенсон подтвердил готовность провести бой против Ломаченко.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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