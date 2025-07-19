Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе состоится 19 июля в Лондоне. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Александр Усик — Даниэль Дюбуа .

Вечер бокса стартует в 19:30 по киевскому времени. Ориентировочное начало главного поединка в 23:30.

В Украине весь вечер бокса покажет компания MEGOGO. Для тех, у кого уже есть подписка на сервис, трансляция будет бесплатной. Новым абонентам, чтобы посмотреть бой, нужно будет оформить подписку согласно тарифному плану.

Трансляция боя Усик — Дюбуа будет доступна по подпискам Оптимальная, Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL, в подразделе Единоборства в разделе Спорт, на канале MEGOGO Гонг, а также на отдельном поп-ап канале в разделе Телевидение, которое появится на сервисе в день боя.

Напомним, что у букмекеров фаворит поединка украинский боксер. Котировки на результат поединка: победа Усика — 1.36, ничья — 17.00, победа Дюбуа — 4.00. Основные котировки на результат боя: досрочная победа Усика — 2.10; победа Усика по очкам — 2.85; досрочная победа Дюбуа — 5.00; победа Дюбуа по очкам — 13.00.

Ранее мы писали, что Усик встретился с украинскими ветеранами в Лондоне. А на финальную пресс-конференцию он пришел в образе гетмана Скоропадского.

Интересно, что Даниэль Дюбуа до 22 лет жил без смартфона, а его сестра стала чемпионкой Юношеской Олимпиады по боксу.