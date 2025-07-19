Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится в ночь с 19 на 20 июля. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

В Украине MEGOGO покажет поединок Усик — Дюбуа и весь файткард вечера по подпискам Оптимальная, Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL. Трансляция уже традиционно будет доступна в подразделе Единоборства в разделе Спорт, на канале MEGOGO Гонг, а также на отдельном поп-ап канале в разделе Телевидение, которое появится на сервисе в день боя.

Вечер бокса на MEGOGO стартует в 19:10 по Киеву с аналитической студии. Главный поединок начнется примерно после 23:00. Согласно регламента Уэмбли, все поединки должны завершиться к 01:00 по Киеву.

Ведущими студии будут Артем Панченко и Александра Кучеренко, а их гостями — олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, журналист Андрей Розанов и промоутер Top Boxing Generation Влад Елисеев.

Владимир Кобельков с места событий на лондонской арене Уэмбли прокомментирует главный бой вечера и поединок украинского боксера полутяжелого веса Даниэля Лапина против британца Льюиса Эдмонсона за титулы IBF и WBA Continental. Другие бои карда будут комментировать Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян.

В букмекеров фаворит поединка Усик, ему прогнозируют досрочную победу.

Кстати, за этот бой и Усик, и Дюбуа получат рекордные гонорары.

На пресс-конференцию украинский боксер пришел в образе гетмана Павла Скоропадского. А на церемонии взвешивания Усик показал рекордный вес в карьере.