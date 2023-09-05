«В худшем случае будет реванш». Команда Дюбуа подала апелляцию на результат чемпионского поединка против Александра Усика — промоутер 5 сентября, 08:55 Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен заявил, что их команда обжаловала поражение Даниэля Дюбуа, которое он потерпел в бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам промоутера, вскоре WBA начнет апелляционный процесс и обязательно рассмотрит апелляцию. Уоррен убежден, что в худшем случае Усику придется провести реванш против Дюбуа.

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«Мы подали апелляцию. Мы завершили работу над ней, и WBA начнет апелляционный процесс согласно их правилам. Им придется ее рассмотреть.

Я хочу, чтобы они поступили правильно. Я думаю, что в худшем случае они объявят реванш.

Я считаю, что органы, которые санкционируют, захотят разобраться между собой. Нет причин откладывать реванш, потому что последний бой прошел по правилам WBA, все согласились.

Если их правила предусматривают реванш, то я уверен, что он состоится", — сказал Уоррен, передает Seconds Out.

Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был легальным и заявила, что будет подавать апелляцию относительно результата боя.

Ранее Фрэнк Уоррен назвал неожиданную причину поражения Дюбуа в чемпионском поединке против Усика.