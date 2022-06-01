Судей отстранили пожизненно. Специальная комиссия признала победу звездного украинского боксера в проигранном бою 1 июня, 16:54 Цей матеріал також доступний українською Ранее Захареев в возрасте 19 лет завоевал титул чемпиона мира (Фото:Федерация бокса Украины via Facebook)

Вице-президент Федерации бокса Украины (ФБУ) Михаил Поздняков заявил, что специальная комиссия признала победу украинского боксера Юрия Захареева в проигранном им полуфинальном бою чемпионата Европы против англичанина Мохаммеда Акбара.



Слова спортивного функционера приводит XSport.

«Наша делегация не согласилась с выводами судей. После поединка Захареева вся украинская сборная даже вышла на ринг, где пробыла до четырех часов утра. Все для того чтобы Украину услышали.

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Нас услышали. Была создана специальная комиссия, которая несколько раз пересмотрела поединок с участием Юрия и признала его победу. По моей информации, проводивших этот поединок судей пожизненно отстранили от бокса", — сказал Поздняков.

Вице-президент ФБУ также выразил сожаление, что Захареев из-за плохой работы судей не смог выступить в финале чемпионата Европы. По словам Позднякова, эту ошибку можно было бы исправить, если бы в боксе можно было подавать протесты.

Ноябре прошлого года Захареев в возрасте 19 лет завоевал титул чемпиона мира.

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