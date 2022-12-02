Бой с Фьюри переносится. Промоутер назвал следующего соперника Усика 2 декабря, 20:56 Александр Усик (Фото:usykaa/Instagram)

Промоутер украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Александр Красюк заявил, что следующим соперником его клиента должен стать хорват Филип Хргович.

О ситуации с ближайшим боем обладателя пяти поясов спортивный функционер рассказал в интервью YouTube-каналу BoxOffice.

Так, Красюк напомнил, что Хргович стал обязательным претендентом на пояс IBF, победив в августе текущего года единогласным решением судей китайца Чжан Чжилэя.

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После этого, как отметил промоутер, хорошо поработал его коллега Эдди Хирн, представляющий интересы хорватского боксера.

«Юридически они продавили IBF, чтобы организация вышла с объявлением по сроку в 30 дней на переговоры. По правилам IBF, промоутер может выйти из переговоров в любую секунду, заявив о необходимости мгновенных торгов. Что Хирн и сделал.

Мы отказываемся от переговоров и уходим на торги. Это значит, что нет возможности о чем-либо договариваться. С момента объявления даты промоутерских торгов ничего изменить невозможно. Это точно, и этот поединок должен состояться", — сказал Красюк.

Таким образом, объединительный бой между украинским чемпионом и обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри снова оказался под угрозой срыва.

Сообщалось, что IBF назначила Хрговича соперником Усика для обязательной защиты титула организации.