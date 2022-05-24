«Вы же видите активность его жены». Промоутер высказался о патриотизме Усика

24 мая, 18:13
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Александр Красюк и Александр Усик (Фото:Фото: k2ukraine.com)

Александр Красюк и Александр Усик (Фото:Фото: k2ukraine.com)

Промоутер чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинца Александра Усика Александр Красюк высказался о патриотизме своего клиента.

Слова спортивного функционера приводит XSport.

Так, промоутер отметил, что общественное мнение об Усике формировалось ошибочно за счет того, что его многие заявления были вырваны из контекста. По словам Красюка, за много лет работы с боксером у него ни разу не возникало сомнений в его патриотической позиции.

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Промоутер также рассказал, что Усик очень много сделал для Украины в плане реальных действий, включая финансовой помощи людям.

«Вы же видите активность его жены. Она, собственно, выражает объективную позицию, которая есть в семье. Что об этом не говорит Александр — не значит, что он как-то иначе мыслит.

Недоработка в медийном плане составила определенное заблуждение о мировоззрении Усика, но я однозначно могу сказать, что за весь период нашего сотрудничества, а это почти девять лет, никакого намека на подобное не было", — сказал Красюк.

Ранее жена Усика Екатерина отреагировала на бесчинства российской армии в Херсоне.

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Теги:   Бокс Патриотизм Александр Усик

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