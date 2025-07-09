Бывший чемпион мира в супертяжелом весе и экс-соперник Виталия Кличко Шеннон Бриггс поделился прогнозом на один из самых ожидаемых поединков года — бой между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом .

Бриггс заявил, что уверен в досрочной победе Кроуфорда над Альваресом, сообщает Fight Hub TV.

«Да, я думаю, что это будет замечательный бой. Прогнозирую победу Кроуфорда нокаутом. Я знаю его с детства, с 12 лет. Видеть, как он сейчас борется за титул в таком большом бою — это невероятно, — сказал Бриггс.

Бой Альвареса и Кроуфорда запланирован на 13 сентября в Лас-Вегасе и будет транслироваться эксклюзивно на платформе Netflix.

Ранее Бриггс спрогнозировал победителя реванша Усик — Дюбуа.