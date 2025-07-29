«Думаю, что Кроуфорд победит». Экс-чемпион сделал прогноз на грандиозный боксерский бой в Лас-Вегасе

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия высказался относительно предстоящего поединка между звездным мексиканцем Саулем Канело Альваресом и непобедимым американцем Теренсом Кроуфордом.

Гарсия убежден, что Кроуфорд имеет все козыри, чтобы стать победителем в этом противостоянии, сообщает Fighthype.com.

«Я думаю, что Кроуфорд победит. Думаю, он просто перебоксирует его. Он тренируется, имеет надлежащий уровень мастерства и боксерский интеллект», — сказал Гарсия.

Бой Альвареса и Кроуфорда запланирован на 13 сентября в Лас-Вегасе и будет транслироваться эксклюзивно на платформе Netflix.

Кроуфорд будет боксировать за звание абсолютного чемпиона в третьем для себя дивизионе — ранее он объединял пояса в первом полусреднем и полусреднем весе. Американец для боя с Альваресом поднимется сразу на два дивизиона.

Ранее прогноз на бой сделал Шеннон Бриггс.