«Думаю, что Кроуфорд победит». Экс-чемпион сделал прогноз на грандиозный боксерский бой в Лас-Вегасе

29 июля, 18:20
Поделиться:
Бой Кроуфорд — Альварес состоится 13 сентября (Фото: instagram.com/tbudcrawford)

Бой Кроуфорд — Альварес состоится 13 сентября (Фото: instagram.com/tbudcrawford)

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия высказался относительно предстоящего поединка между звездным мексиканцем Саулем Канело Альваресом и непобедимым американцем Теренсом Кроуфордом.

Гарсия убежден, что Кроуфорд имеет все козыри, чтобы стать победителем в этом противостоянии, сообщает Fighthype.com.

«Я думаю, что Кроуфорд победит. Думаю, он просто перебоксирует его. Он тренируется, имеет надлежащий уровень мастерства и боксерский интеллект», — сказал Гарсия.

Реклама

Читайте также:
«Он уже надломлен». Британский тренер поставил крест на карьере Дюбуа после нокаута от Усика

Бой Альвареса и Кроуфорда запланирован на 13 сентября в Лас-Вегасе и будет транслироваться эксклюзивно на платформе Netflix.

Кроуфорд будет боксировать за звание абсолютного чемпиона в третьем для себя дивизионе — ранее он объединял пояса в первом полусреднем и полусреднем весе. Американец для боя с Альваресом поднимется сразу на два дивизиона.

Ранее прогноз на бой сделал Шеннон Бриггс.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Сауль Альварес Теренс Кроуфорд

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies