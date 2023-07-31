«Я почувствовал его силу». Спенс назвал причину поражения от Кроуфорда — видео

31 июля, 13:53
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Спенс проиграл Кроуфорду техническим нокаутом (Фото:Premier Boxing Champions)

Спенс проиграл Кроуфорду техническим нокаутом (Фото:Premier Boxing Champions)

Боксер Эррол Спенс прокомментировал поражение от Теренса Кроуфорда в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

По словам Спенса, в поединке с Кроуфордом ему не хватило физической подготовки и он не смог перестроиться по ходу боя, сообщает Bad Left Hook.

Спенс отметил силу Кроуфорда, однако добавил, что это его не удивило.

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«Меня ничего не удивило. Он был таким, как я и думал. Физически я не чувствовал себя нормально, но всегда справлялся с этим. Я считал, что все будет как в прошлых боях, но не смог подняться на ступеньку выше.

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Я почувствовал его силу в первом или втором раунде. Он сильный чувак, но все на элитном уровне имеют силу. Из-за того, что я не имел чувства момента, он ловил меня между ударами", — сказал Спенс

Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в девятом раунде и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе.

https://www.youtube.com/watch?v=_zPaYp8XN9Y&ab_channel=PremierBoxingChampions

Ранее Тони Белью назвал Теренса Кроуфорда лучшим боксером современности.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Теренс Кроуфорд Эррол Спенс

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