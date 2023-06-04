«Он крутой боец». Усик спрогнозировал победителя супербоя Кроуфорд — Спенс 4 июня, 14:38 Александр Усик считает Кроуфорда фаворитом (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский супертяжеловес Александр Усик назвал фаворита в предстоящем поединке между чемпионом WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом и обладателем титула WBO Теренсом Кроуфордом.

По мнению Усика, победу в поединке одержит Кроуфорд и отметил сходство его стиля со своим, сообщает FightHype.com.

«Это будет замечательный бой. Мне нравится Теренс. Он крутой боец. Я думаю, что Теренс победит. Это мое мнение. У нас с Кроуфордом есть некоторые похожие вещи, когда он меняет свою стойку и начинает боксировать левой.

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Но это нормально, ведь бойцы со всего мира смотрят бои друг друга и находят какие-то новые идеи. Когда ты видишь что-то особенное в исполнении другого спортсмена, то почему бы не попробовать это в своей технике", — сказал Усик

Ранее украинский боксер Тарас Шелестюк заявил, что считает Спенса фаворитом в поединке с Кроуфордом.

