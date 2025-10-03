«Сейчас для него это чистый бизнес». Тренер назвал идеального соперника для Кроуфорда после победы над Альваресом

Американский тренер Стивен Эдвардс поделился мыслями относительно того, кто может стать следующим соперником абсолютного чемпиона во втором среднем весе Теренса Кроуфорда (42−0, 31 КО), который победил Сауля Альвареса .

Эдвардс считает, что лучшим оппонентом для Кроуфорда был бы британский нокаутер Хамза Шираз, сообщает YSM Sports Media.

Тренер добавил, что Кроуфорд мог бы согласиться на бой, ведь он выгоден финансово и привлечет внимание фанатов.

Реклама

«С точки зрения маркетинга, лучший вариант для Кроуфорда сейчас — это Хамза Шираз. Вполне возможно, что они пойдут в этом направлении. Смотрите, Хамза — амбассадор в Турки, плюс британские фанаты всегда безумно поддерживают своих. К тому же он только что одержал великолепную победу нокаутом над Эдгаром Берлангой.

Я смотрю на это с точки зрения бизнеса: у Хамзы была ничья в низшей весовой категории с Карлосом Адамесом. Он хороший боец, но Теренс сильнее. И Кроуфорд может подумать: «Этот чувак мне по зубам». То есть он может согласиться на этот вариант. Не забывайте, сейчас для него это чистый бизнес, потому что его гонорары существенно выросли", — сказал Эдвардс.

Шираз провел 23 поединка, одержал 22 победы (18 нокаутом) и имеет одну ничью, не потерпев ни одного поражения.

14 сентября Кроуфорд победил Альвареса и стал первым боксером в истории, который завоевал звание абсолютного чемпиона мира в трех весовых дивизионах в эпоху четырех титулов.

Ранее Хирн назвал самого вероятного следующего соперника Кроуфорда.

Сообщалось, что Кроуфорд сместил Усика с первого места в рейтинге лучших боксеров мира.