Неуважение к Усику. Абсолютный чемпион мира наехал на Фьюри из-за срыва исторического боя 21 августа, 18:44 Теренс Кроуфорд (Фото:instagram.com/tbudcrawford)

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд заявил, что команда Тайсона Фьюри виновен в срыве боя с Александром Усиком.

Американский боксер уверен, что команда британца с неуважением отнеслась к украинскому чемпиону.

«Я думаю, что все упирается в бизнес. Усик — замечательный боец, он добился в боксе отличных результатов. Это неправильно, когда к нему проявляют неуважение в процессе переговоров. И я вполне уверен, что именно к этому все и свелось.

Видео дня

Кто стоит за тем, что поединок не состоялся? В этот момент начинают возникать такие вопросы. Такие бои необходимо назначать — так мы сможем очистить бокс, и у нас будет только один чемпион в каждой весовой категории", — приводит слова Кроуфорда Boxing Social.

Напомним, команды вели переговоры о бое. Усик согласился провести бой за 30% общего призового фонда, однако затем вышел из переговоров, ведь британец начал добавлять новые требования.



Ранее сообщалось, что украинский боксер назвал причину для проведения боя с Фьюри.