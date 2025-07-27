Вдова Мухаммеда Али рассказала, превзошел ли Усик легенду бокса

Халила Али, вдова выдающегося Мухаммеда Али, ответила на вопрос о сравнении своего мужа с абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком (24−0, 15 КО).

В комментарии для Seconds Out она заявила, что легендарному американскому боксеру не было и нет до сих пор равных.

«Никто не сравнится с Мухаммедом Али. Никто. У Мухаммеда был особый подход к отработке своей стратегии, он относился к этому очень серьезно, и каждый его удар был эффективным. Он всегда будет моим чемпионом», — рассказала Халила.

Реклама

Также она рассказала, что произошло в гипотетическом поединке между Али и Усиком.

«Когда вы говорите об их воображаемом поединке — это лишь ваше воображение. Так же фантазировали о возможной встрече Майка Тайсона и Мухаммеда. Но я знаю, что он бы вышел на этот бой как Сонни Листон. Да, ты можешь ударить, но надо еще попасть», — добавила Халила.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец стал первым, со времен Мухаммеда Али, кому покорилось это достижение.

Добавим, что легенда бокса всего провел 61 бой на профи ринге. Али одержал 56 побед (37 нокаутом), 5 раз проиграл.

Он один из членов Зала боксерской славы. 3 июня 2016 года Мухаммед умер в 74 лет. Али длительное время болел болезнью Паркинсона.

Ранее экс-чемпион мира назвал единственного боксера, который победит Усика.