«Если не проиграет в цирковом бою»: назван следующий соперник Усика
Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) в ближайшем будущем может провести поединок за абсолютное чемпионство в дивизионе.
Промоутер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что спортсмен будет готов провести бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.
«Если Фьюри не проиграет в своем цирковом выступлении с ММАшником, то поединок Усик — Фьюри мы будем отрабатывать следующим. Хргович? Если мы заходим на абсолютного чемпиона, то это имеет преимущество перед любой обязательной защитой, поэтому ему нужно будет подождать до завершения боя.
Контракт Усика с промоутерской компанией из Саудовской Аравии? Это только история под бой с Тайсоном Фьюри", — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.
Напомним, свой следующий поединок Усик проведет 26 августа в польском Вроцлаве. В свою очередь, Фьюри выйдет в ринг со звездой ММА в октябре в Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что промоутер Усика раскрыл невероятные подробности подготовки украинца к бою с Дюбуа.