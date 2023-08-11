«Если не проиграет в цирковом бою»: назван следующий соперник Усика

11 августа, 23:15
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Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) в ближайшем будущем может провести поединок за абсолютное чемпионство в дивизионе.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что спортсмен будет готов провести бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

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«Если Фьюри не проиграет в своем цирковом выступлении с ММАшником, то поединок Усик — Фьюри мы будем отрабатывать следующим. Хргович? Если мы заходим на абсолютного чемпиона, то это имеет преимущество перед любой обязательной защитой, поэтому ему нужно будет подождать до завершения боя.

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Контракт Усика с промоутерской компанией из Саудовской Аравии? Это только история под бой с Тайсоном Фьюри", — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

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Напомним, свой следующий поединок Усик проведет 26 августа в польском Вроцлаве. В свою очередь, Фьюри выйдет в ринг со звездой ММА в октябре в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что промоутер Усика раскрыл невероятные подробности подготовки украинца к бою с Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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