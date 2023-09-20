«Может выдержать адские удары в голову»: тренер назвал боксера, который сломает Усика 20 сентября, 20:26 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона Деонтея Уайлдера, прокомментировал запрещенный удар в пятом раунде поединка чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Специалист считает, что украинец может выдержать любой удар в голову, но не от американского панчера.

«Это мог быть легальный удар. Но раньше мы видели, как Усик падает после ударов по корпусу, как они его потрясают.

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Я верю, что Александр может выдержать адские попадания в голову, за исключением ударов Деонтея Уайлдера", — приводит слова Уайлдера Boxing Social.

Напомним, украинец победил Дюбуа в девятом раунде нокаутом.

Ранее сообщалось, что шведский супертяжеловес оценил шансы Усика в бою с Фьюри, назвав главную слабость украинца.