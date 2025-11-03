«Может стать чемпионом». Назван неожиданный боксер, который имеет потенциал достичь уровня Усика

3 ноября, 13:41
Мартин Баколе и Александр Усик ранее спарринговали (Фото: mbote.cd)

Александр Красюк, который 12 лет был промоутером суперзвезды супертяжелого веса Александра Усика, рассказал, кто может в будущем занять место украинца на троне королевского дивизиона.

В интервью для Okay Eva функционер заявил, что потенциал имеют немец Агит Кабаел, новозеландец Джозеф Паркер и двое британцев Мозес Итаума и Фабио Уордли. В то же время Красюк неожиданно заговорил о конголезском супертяжеловесе Мартине Баколе (22−2-1, 16 КО). Александр считает, что африканец может добиться успеха, если станет более дисциплинированным.

«Если найти правильный подход к Баколе, он может стать чемпионом — хорошим, признанным чемпионом», — подчеркнул Красюк.

Напомним, что Баколе последний бой провел в мае против Эфе Аджагбы — поединок завершился вничью. До этого Мартин проиграл Джозефу Паркеру нокаутом во втором раунде.

https://www.youtube.com/watch?v=RPHQWoTKUU8&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fsport.nv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE

Ранее африканец рассказывал, что он нокаутировал Усика во время спарринга с ним.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Александр Усик Бокс Александр Красюк Мартин Баколе

