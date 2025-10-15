Новому Майку Тайсону приказали провести поединок с бывшим соперником Кличко и Джошуа
Мозес Итаума должен провести бой с Кубратом Пулевым (Фото: instagram.com/m.itauma)
Мозес Итаума (13−0, 11 КО) должен выйти в ринг против Кубрата Пулева (32−3, 14 КО), который владеет регулярным поясом WBA.
Как сообщил журналист Дэн Рафаэл, мировая боксерская ассоциация (WBA) санкционировала бой между боксерами.
У команд Итаумы и Пулева есть 30 дней, чтобы договориться. Если не сумеют, то тогда судьба боя решится на торгах.
Следующий бой Итаумы запланирован на декабрь в Манчестере (Англия), однако в связи с решением WBA возможен перенос поединка на январь.
Отметим, что Мозеса часто сравнивают с самым молодым чемпионом в истории хевивейта Майком Тайсоном, который завоевал свой первый мировой титул в 20 лет.
Пулев за свою профессиональную карьеру проиграл только Владимиру Кличко (КО 5, 2014 год), Энтони Джошуа (КО 9, 2020 год) и Дереку Чисоре (SD 12, 2022 год).
Ранее Итаума объяснил, почему не проводит бой с Усиком.