Новому Майку Тайсону приказали провести поединок с бывшим соперником Кличко и Джошуа

Мозес Итаума (13−0, 11 КО) должен выйти в ринг против Кубрата Пулева (32−3, 14 КО), который владеет регулярным поясом WBA.

Как сообщил журналист Дэн Рафаэл, мировая боксерская ассоциация (WBA) санкционировала бой между боксерами.

У команд Итаумы и Пулева есть 30 дней, чтобы договориться. Если не сумеют, то тогда судьба боя решится на торгах.

Реклама

Следующий бой Итаумы запланирован на декабрь в Манчестере (Англия), однако в связи с решением WBA возможен перенос поединка на январь.

Отметим, что Мозеса часто сравнивают с самым молодым чемпионом в истории хевивейта Майком Тайсоном, который завоевал свой первый мировой титул в 20 лет.

Пулев за свою профессиональную карьеру проиграл только Владимиру Кличко (КО 5, 2014 год), Энтони Джошуа (КО 9, 2020 год) и Дереку Чисоре (SD 12, 2022 год).

Ранее Итаума объяснил, почему не проводит бой с Усиком.