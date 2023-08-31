Главный недостаток. Тренер Усика предсказал ужасное будущее для Дюбуа 31 августа, 16:43 Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Сергей Лапин, менеджер и член тренерского штаба чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился впечатлениями от победы украинца в бою с Даниэлем Дюбуа.

Специалист считает, что британец, который мечтает стать чемпионом, никогда этого не достигнет, ведь у него проблемы с менталитетом.

«Через несколько раундов после удара ниже пояса — и вот это действительно нужно обсуждать в их бою — Дюбуа снова упал на колено, как в поединке с Джо Джойсом. Он снова сдался и будет сдаваться в будущем. Дюбуа — большой парень, у него есть удар, но чтобы стать чемпионом, нужно больше. Дюбуа не хватает менталитета, чтобы быть чемпионом. Примером этого служит то, что он сдается, а затем жалуется после боя».

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Лапин отметил, что у Дюбуа есть храбрость, в отличие от Тайсона Фьюри.

«Дюбуа хотя бы согласился драться, в отличие от Тайсона Фьюри, которого больше волнует статус звезды Netflix, чем защита титула WBC. Усик — лучший боец этого поколения, и он хочет это доказать. Переговоры по поводу их боя в Саудовской Аравии в январе продолжаются, но когда дело касается Фьюри, не ставьте свою жизнь на то, что это произойдет», — приводит слова Лапина British Boxing News.

Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был «чистым» и собиралась подавать апелляцию относительно результата боя.



Ранее сообщалось, что британский боксер разочарован беспомощностью Дюбуа в поединке против украинского чемпиона.