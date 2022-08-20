В андеркарте боя Усик — Джошуа. Непобежденный украинский боксер выиграл шестой поединок в карьере 20 августа, 19:27 Для 25-летнего Лапина это шестая победа на профессиональном ринге (Фото:Matchroom Boxing via Instagram)

Непобежденный украинский боксер Даниэль Лапин выиграл шестой поединок в карьере.



Представитель полутяжелого дивизиона встречался со словаком Йозеформ Юрко в андеркарте боя между своим соотечественником, чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

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Поединок прошел всю дистанцию в восемь раундов. По их итогам Даниэль одержал уверенную победу единогласным решением судей — 80−72, 80−72, 80−72.

Для 25-летнего Лапина это шестая победа на профессиональном ринге в шести поединках.

Сообщалось, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дионтей Уайлдер поставил на Усика в бою с Джошуа.

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