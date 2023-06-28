«Этого еще никто не делал». Легендарный американский боксер спрогнозировал исход боя Усик — Фьюри

28 июня, 11:57
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Эвандер Холифилд (Фото:Instagram)

Эвандер Холифилд (Фото:Instagram)

Бывший чемпион мира Эвандер Холифилд поделился мыслями относительно возможного поединка между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

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В комментарии Boxing Social Холифилд заявил, что украинец не сможет победить британца, потому что Тайсон слишком замечательный боксер.

«Победит ли Усик Фьюри? Нет.

Думаю, Тайсон Фьюри показал, что он замечательный боец. Среди всех боксеров только он способен вносить коррективы. А когда ты это делаешь, то становишься лучше".

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Также бывший боксер добавил, что говорить о поражении Фьюри бессмысленно, поскольку он до сих пор является непобедимым.

«Дело в том, что его никто никогда не побеждал. Я не знаю, способен ли Усик победить Фьюри, потому что никто этого не делал.

Пока Фьюри не побьют, как можно говорить, что кто-то на это способен? Если тебя никто не победил, то ты не показал, что можешь проиграть", — сказал Холифилд.

Напоминаем, что в апреле этого года Усик и Фьюри должны были провести поединок, однако бой сорвался из-за условий британца.

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Также была информация, что боксеры могут подраться на супертурнире в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что поединок между Усиком и Фьюри имеет все шансы состояться этой зимой.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Эвандер Холифилд

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