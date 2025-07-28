Из тюрьмы — в легенды бокса. Умер выдающийся экс-чемпион мира, который пять лет боролся с тяжелой болезнью
Дуайт Мухаммад Кави умер (Фото: x.com/ringmagazine)
В 73 года перестало биться сердце легендарного американского боксера Дуайта Мухаммада Кави.
Об этом пишет Ring Magazine.
В 2020-м ему диагностировали деменцию, с которой он боролся до последних дней.
Интересно, что будущая легенда бокса начал свою профессиональную карьеру в тюрьме. Дуайта Мухаммада приговорили к пяти годам заключения из-за ограбления. После освобождения Кави едва не вернулся за решетку, но ему дали условный срок.
В 1981 году он впервые стал чемпионом мира в полутяжелом весе после победы над Мэттью Саадом Мухаммадом, после чего трижды защитил свой пояс. Лишь в четвертой защите потерпел поражение от Майкла Спинкса. В 1985-м Мухаммад завоевал чемпионство в крузервейте.
Потом ему удалось нокаутировать родного брата своего экс-обидчика Майкла Спинкса — Леона.
Кави проиграл пояс только легендарному Эвандеру Холифилду. А в 46 лет завершил карьеру. Всего на профи-ринге Мухаммад одержал 41 победу (25 нокаутом) 11 раз проиграл, а также на его счету одна ничья.
В 2004-м Кави стал членом Международного зала боксерской славы.
