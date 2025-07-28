Об этом пишет Ring Magazine.

В 2020-м ему диагностировали деменцию, с которой он боролся до последних дней.

Интересно, что будущая легенда бокса начал свою профессиональную карьеру в тюрьме. Дуайта Мухаммада приговорили к пяти годам заключения из-за ограбления. После освобождения Кави едва не вернулся за решетку, но ему дали условный срок.

В 1981 году он впервые стал чемпионом мира в полутяжелом весе после победы над Мэттью Саадом Мухаммадом, после чего трижды защитил свой пояс. Лишь в четвертой защите потерпел поражение от Майкла Спинкса. В 1985-м Мухаммад завоевал чемпионство в крузервейте.

Потом ему удалось нокаутировать родного брата своего экс-обидчика Майкла Спинкса — Леона.

Кави проиграл пояс только легендарному Эвандеру Холифилду. А в 46 лет завершил карьеру. Всего на профи-ринге Мухаммад одержал 41 победу (25 нокаутом) 11 раз проиграл, а также на его счету одна ничья.

В 2004-м Кави стал членом Международного зала боксерской славы.

