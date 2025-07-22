«Весь мир хочет увидеть этот бой»: Леннокс Льюис выбрал соперника для Фьюри — это не Усик

22 июля, 14:25
Тайсон Фьюри может провести бой против Энтони Джошуа (Фото: REUTERS/Ahmed Yosri)

Тайсон Фьюри может провести бой против Энтони Джошуа (Фото: REUTERS/Ahmed Yosri)

Легендарный боксер Леннокс Льюис обратился к экс-чемпиону мира Тайсону Фьюри.

Британец призвал «Цыганского короля» провести бой против Энтони Джошуа.

«Фьюри нужен большой бой. Ему нужен большой британский бой, как у меня с Фрэнком Бруно. Они уже давно об этом говорят. Я надеюсь, что Фьюри и Джошуа это сделают, потому что Англия любит большие бои, когда дело доходит до бокса.

Это вопрос уважения — кто лучший британский чемпион в супертяжелом весе. Весь мир с удовольствием посмотрит этот бой, и я тоже хотел бы его увидеть", — приводит слова Леннокса Sky Sports.

Фьюри объявил о завершении карьеры в январе этого года после поражений от Усика, однако недавно вызвал Александра на трилогию.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри Леннокс Льюис Энтони Джошуа

