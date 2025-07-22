Британец призвал «Цыганского короля» провести бой против Энтони Джошуа.

«Фьюри нужен большой бой. Ему нужен большой британский бой, как у меня с Фрэнком Бруно. Они уже давно об этом говорят. Я надеюсь, что Фьюри и Джошуа это сделают, потому что Англия любит большие бои, когда дело доходит до бокса.

Это вопрос уважения — кто лучший британский чемпион в супертяжелом весе. Весь мир с удовольствием посмотрит этот бой, и я тоже хотел бы его увидеть", — приводит слова Леннокса Sky Sports.

Фьюри объявил о завершении карьеры в январе этого года после поражений от Усика, однако недавно вызвал Александра на трилогию.

Напомним, что Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, с которыми никогда не будет драться.