Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался о самых лучших боксеров в истории.

Легендарный британец включил в свой список пять боксеров, среди которых четверо — супертяжеловесы. Исключением стал Марвин Хаглер, который выступал в средней весовой категории.

«Мухаммед Али, Джек Джонсон, Марвин Хаглер, Джордж Форман и Джо Луис — вот пятерка лучших.

Вхожу ли я в список лучших? Да, я среди них. Я однозначно в их числе", — сказал Льюис.

Отметим, что Александр Усик, который является трехкратным абсолютным чемпионом мира по боксу, не попал в рейтинг британца.

Ранее Леннокс Льюис назвал поединок, в котором мечтал бы увидеть Усика.