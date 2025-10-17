Леннокс Льюис назвал пять самых лучших боксеров в истории — попал ли Усик в рейтинг

17 октября, 11:20
Леннокс Льюис в лагере Александра Усика (Фото: instagram.com/usykaa)

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался о самых лучших боксеров в истории.

Легендарный британец включил в свой список пять боксеров, среди которых четверо — супертяжеловесы. Исключением стал Марвин Хаглер, который выступал в средней весовой категории.

«Мухаммед Али, Джек Джонсон, Марвин Хаглер, Джордж Форман и Джо Луис — вот пятерка лучших.

Вхожу ли я в список лучших? Да, я среди них. Я однозначно в их числе", — сказал Льюис.

Отметим, что Александр Усик, который является трехкратным абсолютным чемпионом мира по боксу, не попал в рейтинг британца.

Ранее Леннокс Льюис назвал поединок, в котором мечтал бы увидеть Усика.

Редактор: Дмитрий Данец

