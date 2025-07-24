«Время было не на моей стороне»: Леннокс Льюис объяснил, почему отказался от реванша с Виталием Кличко

24 июля, 09:51
Поделиться:
В 2003-м Виталий Кличко проиграл Ленноксу Льюису (Фото: twitter.com/DAZNBoxing)

В 2003-м Виталий Кличко проиграл Ленноксу Льюису (Фото: twitter.com/DAZNBoxing)

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис вспомнил свой поединок против украинца Виталия Кличко.

В 2003 году легендарный британский боксер должен был драться против канадца Кирка Джонсона, но тот получил травму и за несколько дней перед боем его заменил будущий мэр Киева.

Реклама

Впрочем, после 6 раундов врач остановил бой из-за рассечения Кличко, несмотря на то, что он хотел продолжать поединок. Украинец лидировал на записках судей на момент остановки.

Бой с Кличко стал последним в карьере для Льюиса. Виталий стремился провести реванш, однако Леннокс не согласился.

Читайте также:
«Великий чемпион»: легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа

Недавно Леннокс ответил на вопрос фаната о том, почему не хотел во второй раз подраться с Кличко.

«Виталий всегда должен был быть моим последним соперником, просто этот бой состоялся раньше. Я согласился на него за 10 дней до поединка. Ни один чемпион никогда не выходил против претендента № 1 с таким коротким сроком подготовки.

Я уже думал о семье, о жизни без тренировочных лагерей. Я серьезно рассматривал реванш, но, в конце концов, решил придерживаться первоначального плана. Виталий впоследствии стал великим чемпионом Я также понимал, что время было не на моей стороне", — написал Льюис в Твиттере.

https://www.youtube.com/watch?v=RYZ2WHGoQbU
Читайте также:
«Усик на уровне с Мухаммедом Али»: Леннокс Льюис объяснил, почему украинец легендарный боксер, и назвал бой с Дюбуа рискованным

Кстати, после поражения от Леннокса Виталий Кличко продолжил карьеру и долгое время удерживал титул чемпиона мира по версии WBC. Он также владел поясом WBO.

Ранее Леннокс Льюис ответил, сдался ли Дюбуа в реванше с Усиком.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Бокс Виталий Кличко Леннокс Льюис

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies