«Время было не на моей стороне»: Леннокс Льюис объяснил, почему отказался от реванша с Виталием Кличко

В 2003 году легендарный британский боксер должен был драться против канадца Кирка Джонсона, но тот получил травму и за несколько дней перед боем его заменил будущий мэр Киева.

Реклама

Впрочем, после 6 раундов врач остановил бой из-за рассечения Кличко, несмотря на то, что он хотел продолжать поединок. Украинец лидировал на записках судей на момент остановки.

Бой с Кличко стал последним в карьере для Льюиса. Виталий стремился провести реванш, однако Леннокс не согласился.

Недавно Леннокс ответил на вопрос фаната о том, почему не хотел во второй раз подраться с Кличко.

«Виталий всегда должен был быть моим последним соперником, просто этот бой состоялся раньше. Я согласился на него за 10 дней до поединка. Ни один чемпион никогда не выходил против претендента № 1 с таким коротким сроком подготовки.

Я уже думал о семье, о жизни без тренировочных лагерей. Я серьезно рассматривал реванш, но, в конце концов, решил придерживаться первоначального плана. Виталий впоследствии стал великим чемпионом Я также понимал, что время было не на моей стороне", — написал Льюис в Твиттере.

Кстати, после поражения от Леннокса Виталий Кличко продолжил карьеру и долгое время удерживал титул чемпиона мира по версии WBC. Он также владел поясом WBO.

Ранее Леннокс Льюис ответил, сдался ли Дюбуа в реванше с Усиком.