«Забудьте про деньги»: Легендарный Леннокс Льюис раскритиковал Усика и Фьюри 29 мая, 17:21 Леннокс Льюис (Фото:Леннокс Льюис via Twitter)

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался по поводу боя между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20−0, 13 KO) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33−0−1, 24 KO).

Легендарный боксер считает, что британцу и украинцу не нужно задумываться про деньги, а стоит создать историю.

«Я думаю, что этот бой состоится. Я думал, что Фьюри тянет время, чтобы в конце года провести поединок с Усиком. Теперь он говорит, что хочет подраться с Джошуа, поэтому, возможно, я ошибался.

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Надеюсь, что эти бойцы начнут думать о создании истории, вместо того чтобы просто заработать больше денег. Более того, создание истории приносит еще больше денег", — написал Леннокс Льюис в Twitter.

I think it will. I thought Fury was holding out for an end of year fight with Usyk. Now he says Joshua, so maybe i was wrong. Hopefully these fighters will start thinking about making history instead of just more money. Besides, even MORE money comes with making history. 👊🏾💥 https://t.co/vZTPwW4wsN — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) May 28, 2023

Напомним, что Тайсон Фьюри отправил контракт бывшему сопернику Усика.

Ранее были официально названы дата и место проведения боя Усик — Дюбуа.