«Забудьте про деньги»: Легендарный Леннокс Льюис раскритиковал Усика и Фьюри
Леннокс Льюис (Фото:Леннокс Льюис via Twitter)
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался по поводу боя между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20−0, 13 KO) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33−0−1, 24 KO).
Легендарный боксер считает, что британцу и украинцу не нужно задумываться про деньги, а стоит создать историю.
«Я думаю, что этот бой состоится. Я думал, что Фьюри тянет время, чтобы в конце года провести поединок с Усиком. Теперь он говорит, что хочет подраться с Джошуа, поэтому, возможно, я ошибался.
Надеюсь, что эти бойцы начнут думать о создании истории, вместо того чтобы просто заработать больше денег. Более того, создание истории приносит еще больше денег", — написал Леннокс Льюис в Twitter.
Напомним, что Тайсон Фьюри отправил контракт бывшему сопернику Усика.
Ранее были официально названы дата и место проведения боя Усик — Дюбуа.