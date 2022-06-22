«Участвует в самой большой битве в жизни». Знаменитый Ленокс Льюис выразил восхищение Виталием Кличко в годовщину их легендарного боя 22 июня, 20:01 Цей матеріал також доступний українською Бой между Льюисом и Кличко состоялся в 2003 году (Фото:Ленокс Льюис via Instagram)

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе британец Ленокс Льюис в 19-ю годовщину легендарного боя с Виталием Кличко выразил восхищение украинцем.

Льюис посвятил пост Кличко в своем аккаунте в Instagram, в котором заявил, что сейчас украинец участвует в самой большой битве в своей жизни.

«Обычно я бы сделал пост, посвященный годовщине боя с Виталием Кличко, но сегодня я просто хочу его поздравить.

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Он участвует в самой большой битве своей жизни, и жертвы, которые он принес, чтобы служить своим согражданам, вызывают не просто похвалу, но и восхищение", — написал британский экс-чемпион.

Льюис добавил, что для выхода на ринг боксер должен обладать большим мужеством, однако борьба за страну и людей требует другого уровня отваги.

«Я поздравляю тебя, мой друг. Пусть Бог хранит тебя и благословит на мир, любовь и счастье», — добавил Льюис.



Кличко отреагировал на пост Льюиса, написав в комментариях «спасибо».

Бой Ленокса Льюиса и Виталия Кличко состоялся 21 июня 2003 года. Льюис победил Кличко техническим нокаутом после того, как рефери остановил поединок из-за большого рассечения у украинца.

Ранее сообщалось, что легенда мирового бокса американец Майк Тайсон выразил поддержку Украине.

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