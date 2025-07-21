«Из-за его некрасивого поведения». Известный тренер выбрал следующего соперника для Усика

21 июля, 23:33
Александр Усик после нокаута Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский поделился мыслями о будущем Александра Усика, который во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Специалист признался, что хотел бы увидеть третий бой Усика с британцем Тайсоном Фьюри.

«Хотелось бы, чтобы он в третий раз победил Тайсона Фьюри — из-за его некрасивого поведения. Думаю, в пятом-шестом раунде Усик его нокаутировал бы.

Среди реальных оппонентов: новозеландец Джозеф Паркер — по уровню бокса, затем — интересный британец Дэвид Аделейе, которого недооценивают. Видел несколько его боев — может бить сериями, точно не подарок. И третий — австралиец Джей Опетая. Именно в таком порядке", — цитирует Лоивского sport-express.ua.

Напомним, в 2024 году Усик дважды победил Фьюри в чемпионских поединках. После второго боя Тайсон объявил о завершении карьеры, однако позже решил, что хочет снова драться с Усиком.

19 июля украинец нокаутировал Даниэля Дюбуа в главном событии вечера бокса на лондонском стадионе Уэмбли.

https://www.youtube.com/watch?v=nuHEZUEayJU&ab_channel=DAZNBoxing
Усику — 38 лет. На профессиональном ринге провел 24 боя и все выиграл, 15 нокаутом.

Сообщалось, что Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.

