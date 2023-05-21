«Нас ограбили». Команда Ломаченко будет оспаривать победу Хейни 21 мая, 09:38 Хейни против Ломаченко (Фото:Top Rank)

Эгис Климас, который является менеджером бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко (17−3, 11 КО), не согласился с решением судей отдать победу Дэвину Хейни (30−0, 15 КО) и заявил, что их команда будет подавать апелляцию.

«Это самое большое ограбление среди белого дня. Для другой команды Рождество наступило летом. Мы это просто так не оставим.

Я гарантирую, что мы будем подавать протест. Правосудие должно быть.

Видео дня

Подсчет очков был просто сумасшедшим. Судьи не понимали, как тяжело работают бойцы, чтобы оказаться здесь. И быть ограбленным таким образом? Это неприемлемо. Мы это просто так не оставим.

Мы будем идти до конца и подавать апелляцию. Возможно, мы не выиграем, но мы должны показать, что правосудие должно быть", — сказал Климас в комментарии Top Rank Boxing.

Напоминаем, что Ломаченко проиграл поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.



Украинский боксер рассказал, чем будет заниматься после поражения от Хейни.