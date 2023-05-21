«Нас ограбили». Команда Ломаченко будет оспаривать победу Хейни
Хейни против Ломаченко (Фото:Top Rank)
Эгис Климас, который является менеджером бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко (17−3, 11 КО), не согласился с решением судей отдать победу Дэвину Хейни (30−0, 15 КО) и заявил, что их команда будет подавать апелляцию.
«Это самое большое ограбление среди белого дня. Для другой команды Рождество наступило летом. Мы это просто так не оставим.
Я гарантирую, что мы будем подавать протест. Правосудие должно быть.
Подсчет очков был просто сумасшедшим. Судьи не понимали, как тяжело работают бойцы, чтобы оказаться здесь. И быть ограбленным таким образом? Это неприемлемо. Мы это просто так не оставим.
Мы будем идти до конца и подавать апелляцию. Возможно, мы не выиграем, но мы должны показать, что правосудие должно быть", — сказал Климас в комментарии Top Rank Boxing.
Напоминаем, что Ломаченко проиграл поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Украинский боксер рассказал, чем будет заниматься после поражения от Хейни.