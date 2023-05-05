«Грязный боец». Хейни дал оценку Ломаченко перед боем 5 мая, 16:32 Бой Ломаченко — Хейни состоится 20 мая (Фото:Top Rank)

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни рассказал, что ожидает от боя против украинца Василия Ломаченко.

Хейни заявил, что Ломаченко в бою против него хочет применить «грязную» тактику, сообщает Boxing Scene.

«Грязный бой. Он грязный боец. У него есть скилы, не поймите меня неправильно, но во многом он полагается на грязную тактику.

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Хватит тренироваться под это грязное дерьмо. Дай мне честный бой. Я знаю, ты хочешь драться грязно, но это не сработает", — заявил Хейни.

Поединок Ломаченко — Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.



Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, на которую Ломаченко пришел в футболке с изображением Иисуса.

Перед пресс-конференцией Хейни демонстративно не пожал руку украинскому боксеру.