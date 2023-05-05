«Грязный боец». Хейни дал оценку Ломаченко перед боем
Бой Ломаченко — Хейни состоится 20 мая (Фото:Top Rank)
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни рассказал, что ожидает от боя против украинца Василия Ломаченко.
Хейни заявил, что Ломаченко в бою против него хочет применить «грязную» тактику, сообщает Boxing Scene.
«Грязный бой. Он грязный боец. У него есть скилы, не поймите меня неправильно, но во многом он полагается на грязную тактику.
Известный медиасервис отказался транслировать бой Ломаченко
Хватит тренироваться под это грязное дерьмо. Дай мне честный бой. Я знаю, ты хочешь драться грязно, но это не сработает", — заявил Хейни.
Поединок Ломаченко — Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.
Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, на которую Ломаченко пришел в футболке с изображением Иисуса.
Перед пресс-конференцией Хейни демонстративно не пожал руку украинскому боксеру.