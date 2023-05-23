«Можете говорить все, что хотите». Хейни резко ответил на упреки о несправедливой победе над Ломаченко 23 мая, 16:44 Хейни победил Ломаченко по решению судей (Фото:Top Rank)

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Девин Хейни высказался относительно своей победы над украинцем Василием Ломаченко, которую многие считают несправедливой.

Хейни заявил, что он выиграл большинство раундов, поэтому упреки в его адрес о несправедливой победе являются безосновательными и мало его волнуют, сообщает Boxing Scene.

Видео дня

«Можете говорить все, что хотите. А судьи единогласно решили, что я победил, и это самое важное.

Да, бой был близким, но я выиграл большинство раундов, включая последний", — сказал Хейни.

Согласно судейским запискам, Хейни победил Ломаченко со счетом 116−112, 115−113, 115−113 и сохранил все чемпионские пояса, однако многие считают, что американцу отдали победу несправедливо.

В частности, о несправедливом решении судей заявил знаменитый голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм.

Также победителем Ломаченко считает Катерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика.

Несогласие с решением судей выразил и народный депутат и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Непобежденный американский боксер Шакур Стивенсон придерживается такого же мнения, заявив, что Ломаченко «ограбили».