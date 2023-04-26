«Начнется моя эра». Абсолютный чемпион мира сделал смелое заявление перед боем с Ломаченко 26 апреля, 12:33 Бой Хейни — Ломаченко состоится 20 мая (Фото:Девин Хейни via Instagram)

Абсолютный чемпион в легком весе американец Девин Хейни уверен, что победа в бою с украинцем Василием Ломаченко станет поворотным моментом в его карьере.

По словам Хейни, победа над Ломаченко проложит ему путь к первому месту в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, сообщает Boxing Scene.

Также американец добавил, что не надо преуменьшать его заслуги после победы, мол, украинец уже слишком возрастной боксер.

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«Не надо рассказывать, что Ломаченко уже стар. Вдруг он стал стариком, когда ему надо сразиться со мной. Моя эра уже близка, она наступит 20 мая, когда я одолею Ломаченко. После этого будут победы над остальными.

После поединка с Ломой я поднимусь в списке рейтинга независимо от категории, где я должен быть первым", — сказал Хейни.

Поединок Ломаченко-Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, на которую Ломаченко пришел в футболке с изображением Иисуса.

Перед пресс-конференцией Хейни демонстративно не пожал руку украинскому боксеру.

Позже американец заподозрил украинца в подготовке к «грязному» бою.