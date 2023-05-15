Ломаченко и его путь к чемпионству: досадное поражение, последствия войны и поверженные топы 15 мая, 17:50 Василий Ломаченко 20 мая проведет бой против Девина Хейни (Фото:Top Rank via Twitter)

Украинский чемпион со второй попытки постарается объединить четыре пояса в легком весе. 20 мая Василий Ломаченко проведет бой с Девином Хейни.

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17−2, 11 КО) проведет поединок против абсолютного чемпиона в легком дивизионе Девина Хейни (29−0, 15 КО).

Спортсмен из Украины второй раз в карьере будет претендовать на четыре пояса в рамках дивизиона. В первый раз он уступил американцу Теофимо Лопесу, а сейчас перед его целью и мечтой стоит другой американец Девин Хейни.

Видео дня

Мы расскажем о том, как Ломаченко добрался до второго поединка за абсолютное чемпионство.

Поражение Лопесу

В августе 2019 года Ломаченко провел поединок с британцем Люком Кэмпбеллом, в результате чего завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBC. Однако, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона, ему нужен был пояс по линии IBF, которым владел американец Теофимо Лопес.

Боксеры длительное время вели переговоры о проведении поединка за звание абсолютного чемпиона. В результате им удалось договориться, что мегабой состоится в октябре 2020 на легендарной арене MGM Grand, Лас-Вегас, Невада (США).

С первого раунда Лопес показал свое желание доминировать и создавать проблемы украинцу. Теофимо взял инициативу в свои руки, наносил множество ударов и смело перемещался по рингу. До средины поединка Ломаченко, в основном, только защищался, практически не отвечая молодому американцу.

После половины боя Василий включился и напомнил свой стиль — победителя. Ломаченко стал больше двигаться, атаковать и заставлять соперника отступать. Такой манеры хватило лишь на серию раундов, а не, чтобы заставить Лопеса проиграть. В последнем раунде боксеры провели равный раунд — Ломаченко активничал, попадал, а Лопес мог отправить соперника в нокдаун. В результате победу решением судей добыл американец (117:111, 119:109, 116:112). Теофимо стал абсолютным чемпионом в легком весе, а Ломаченко лишился звания чемпион, которым владел более шести лет.

Украинец после боя признавался, что у него была травма плеча. Через некоторое время он сделал операцию, а, что касается результата поединка, то с ним украинец не был согласен.

Отказ от мечты ради Украины

Летом прошлого года Василий Ломаченко заслужил второй шанс, чтобы побороться за звание абсолютного чемпиона легкого веса. На тот момент действующим чемпионом был Джордж Камбосос из Австралии, который в очном противостоянии победил Теофимо Лопеса.

Украинец после поражение Лопесу провел несколько поединков, которые можно считать разминочными и подготовительными. В начале 2022-го года команда Ломаченко вела активные переговоры с представителями австралийца о проведении боя. В СМИ уже звучала потенциальная дата встречи боксеров — 5 июня.

На проведении титульного поединка с участием Ломаченко поставила крест полномасштабная война, которую начала Россия на территории Украины. С первых дней Василий вступил в территориальную оборону города Белгород-Днестровский (Одесская область). Таким образом, ему пришлось отказаться от боя за абсолютное чемпионство.

Стоить отметить, что Ломаченко изначально не планировал покидать Украину до конца войны, однако, как ситуация улучшилась на фронте и стало более стабильно, то Василий перебрался в США (17 августа прибыл), где готовился к возобновлению карьеры.

Путь к поединку с Хейни

Возвращаясь немного в прошлое, то после поражения Лопесу украинец успел провести несколько боев. Первым оппонентом был японец Масаеши Накатани. Ломаченко доминировал в ринге с первого раунда и сильно отличался от того, каким был в бою с Лопесом. В итоге Василий победил японца техническим нокаутом в девятом раунде, а до этого отправлял того в нокдаун в пятом.

Следующим соперником Ломаченко стал ганец Ричард Комми. Именно победа в этом поединке открывала путь к бою за титулы. Спортсмен из Украины показал дисциплинированное, отличное и стабильное выступление по всем меркам. Более того, когда он отправил ганца в нокдаун в пятом раунде, то проявил джентельменское поведение, не добив того. В итоге победил единогласным решением судей (117:110, 117:110, 109:108).

Стоит отметить, что Накатани и Комми были бывшими соперниками Лопеса. Именно по такому плану Ломаченко хотел заслужить право на бой с американцем, но тот уступил Камбососу и сменил весовую категорию.

Последним испытанием перед поединком за титулы у Ломаченко стал — Джамейн Ортис из США. Молодой и непобежденный американец намеревался одолеть украинца, чтобы самому претендовать на пояса.

Ортис на старте был более динамичным, агрессивным и даже наглым, что позволило ему попасть над правым глазом Ломы. Несмотря на такое начало, Василий быстро адаптировался к сопернику и стал сам владеть ситуацией в ринге. Инициатива переходила от одного к другому, но все же предпочтительнее смотрелся Ломаченко. В итоге судьи отдали ему победу единогласным решением (115−113, 116−112 и 117−111).

Благодаря победе Ломаченко стал первым на очереди за титульные пояса, которым владел уже Девин Хейни. Американец дважды победил Джорджа Камбососа и подтвердил свое абсолютное превосходство.

Поединок Ломаченко — Хейни запланирован на 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.