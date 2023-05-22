«Нужно принять это». Экс-чемпион мира дал совет Ломаченко после обидного поражения от Хейни

22 мая, 15:50
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Джозеф Паркер не считает, что Хейни победил несправедливо (Фото:Джозеф Паркер через Instagram)

Джозеф Паркер не считает, что Хейни победил несправедливо (Фото:Джозеф Паркер через Instagram)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер отреагировал на поражение Василия Ломаченко в чемпионском бою против американца Девин Хейни.

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В интервью Sporting News Australia Паркер не стал критиковать решение судей, которые отдали победу Хейни, и посоветовал Ломаченко принять поражение.

«Я видел видеообзор боя, много отзывов. Многие считают, что Лома должен был победить. Многие думают, что Хейни победил справедливо. Так что бокс — это бокс. В конце концов победил тот, кто победил, а проиграл тот, кто проиграл. Нужно просто принять это и двигаться дальше», — сказал Паркер.

Видео дня

Согласно судейским запискам Хейни победил Ломаченко со счетом 116−112, 115−113, 115−113 и сохранил все чемпионские пояса, однако многие считают, что американцу отдали победу несправедливо.

Ранее сообщалось, что команда Ломаченко будет оспаривать победу Хейни.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

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