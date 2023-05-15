Василий Ломаченко — Девин Хейни: когда бой и где смотреть трансляцию чемпионского поединка 15 мая, 12:01 Бой Ломаченко Хейни состоится 20 мая (Фото:Top Rank)

Украинский боксер получил шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.



В ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе состоится грандиозный боксерский вечер. Его изюминкой станет поединок между бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (17−2, 11 KO) и абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (29−0, 15 KO).

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Обращаем ваше внимание: из-за разницы во времени ориентировочное начало боя — в 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Ни один телеканал и ни одна онлайн-платформа не будут транслировать поединок в Украине.

Но способ посмотреть бой Ломаченко — Хейни есть. В прямой трансляции покажет американский сервис ESPN + PPV (стоимость подписки — 59,99 долларов), а также британский телеканал Sky Sports (стоимость подписки — 46,00 фунтов).

Ранее мы писали, что Хейни унизил Ломаченко перед боем.

Напомним, что боксеры уже провели дуэль взглядов, на которую Ломаченко пришел в футболке с изображением Иисуса.