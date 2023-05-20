Бой Ломаченко — Хейни: как посмотреть в Украине 20 мая, 10:02 Легенды бокса (Фото:Top Rank)

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе состоится 20 мая в Лас-Вегасе.



Обращаем ваше внимание: из-за разницы во времени ориентировочное начало боя — в 6:00 по Киеву в воскресенье, 21 мая.

Ни один телеканал и ни одна платформа не будут показывать поединок в Украине. Однако онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Хейни можна будет посмотреть на сайте NV.

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Буквально за сутки до боя, промоутерская компания Top Rank заявила, что сделает для жителей Украины бесплатную трансляцию поединка на своем канале в YouTube.

Кроме того, бой Ломаченко — Хейни в прямой трансляции покажет американский сервис ESPN + PPV (стоимость подписки — 59,99 долларов), а также британский телеканал Sky Sports (стоимость подписки — 46,00 фунтов).

Напомним, что Ломаченко пришел на пресс-конференцию перед боем с Хейни в футболке с религиозным посланием.

Ранее мы писали, что Хейни унизил Ломаченко перед боем.

