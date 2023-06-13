«Говорю без иллюзий»: Гвоздик назвал неординарную причину, почему Ломаченко проиграл в титульном бою

13 июня, 19:10
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Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)

Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:ESPN Ringside)

Украинский боксер Александр Гвоздик заявил, что Василий Ломаченко проиграл Девину Хейни из-за того, что промоутерская компания Top Rank хочет организовать денежный поединок.

Гвоздик считает, что организации была выгодна победа американца, ведь потом можно организовать поединок с непобежденным Шакуром Стивенсоном.

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«Если сказать честно, то это был близкий бой, но, конечно, мне кажется, что Ломаченко победил. Но мы все знаем, что бокс — это бизнес. Сначала я думал, что будет наоборот: Хейни будет лучше, выиграет бой, но его ограбят, ведь это был его последний поединок в Top Rank, а, как известно, Top Rank никого с поясами не отпускает. Но там пошли слухи, что за два дня перед боем он переподписал контракт. Возможно, это.

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С другой стороны, его бой с Шакуром Стивенсоном, который хочет устроить Боб Арум, принесет в пять раз больше денег, чем реванш с Ломаченко или бой Ломаченко — Стивенсон. Они два американца, два боксера, которые встречались в любителях. Мне кажется, что для фанатов это будет интереснее, чем увидеть бой Стивенсона с Ломаченко. И самое главное — этот бой принесет больше денег. Поэтому они так сделали.

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Я говорю это без каких-либо иллюзий. Конечно, мы все любим спорт, верим, что спортивный дух жив, но в профессиональном боксе многое решают деньги. Поэтому так и произошло", — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два Боковых».

Ранее сообщалось, что отец Хейни набросился с претензиями на украинского боксера.

Напомним, Усик заступился за Ломаченко, отреагировав на критику украинца.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Александр Гвоздик Девин Хейни

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