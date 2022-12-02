«Рассматриваем дату и место». Промоутер анонсировал бой Ломаченко против звездного американца 2 декабря, 11:49 Во время карьеры Ломаченко потерпел два поражения (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что подготовка к бою между украинцем Василием Ломаченко и непобежденным американцем Девином Хейни находится на завершающей стадии.

В интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans Арум отметил, что в ближайшее время о бое будет объявлено официально.

«Да, мы рассматриваем дату и место проведения боя Ломаченко – Хейни. В ближайшее время мы сделаем официальный анонс», – сказал Арум.

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Сообщалось, что Девин Хейни вышел на ринг к Василию Ломаченко после победы украинца над Джемейном Ортисом и пообщался с ним по поводу потенциального боя.

Ранее Ломаченко заявлял, что Хейни – его самый желанный соперник, поскольку он владеет всеми титулами.