«Мы хотим забить гвоздь в гроб Ломы»: Отец Хейни оставил грозное послание для украинца 16 мая, 22:11 Бой Хейни — Ломаченко состоится 20 мая (Фото:Sky Sports)

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Девина Хейни считает, что его подопечный победит бывшего обладателя титулов в трех дивизионах Василия Ломаченко.

Билл Хейни заявил, что не хочет слышать оправданий от украинца, если американец защитит пояса.

«У него только два поражения, и в обоих случаях у него есть оправдания. Мы хотим положить конец его оправданиям, забить гвоздь в гроб Ломы и отправить восвояси», — сказал Билл Хейни в интервью RingNews24.

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Напомним, бой Хейни и Ломаченко пройдет 20 мая в Лас-Вегасе (США).

Ранее украинский боксер заявил, что готов проиграть чемпионский бой американцу.