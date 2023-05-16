«Мы хотим забить гвоздь в гроб Ломы»: Отец Хейни оставил грозное послание для украинца

16 мая, 22:11
Поделиться:
Бой Хейни — Ломаченко состоится 20 мая (Фото:Sky Sports)

Бой Хейни — Ломаченко состоится 20 мая (Фото:Sky Sports)

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Девина Хейни считает, что его подопечный победит бывшего обладателя титулов в трех дивизионах Василия Ломаченко.

Билл Хейни заявил, что не хочет слышать оправданий от украинца, если американец защитит пояса.

Читайте также:
Ломаченко и его путь к чемпионству: досадное поражение, последствия войны и поверженные топы

«У него только два поражения, и в обоих случаях у него есть оправдания. Мы хотим положить конец его оправданиям, забить гвоздь в гроб Ломы и отправить восвояси», — сказал Билл Хейни в интервью RingNews24.

Видео дня

Напомним, бой Хейни и Ломаченко пройдет 20 мая в Лас-Вегасе (США).

Ранее украинский боксер заявил, что готов проиграть чемпионский бой американцу.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X