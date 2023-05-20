Нокаута не ждите: букмекеры предсказали, как завершится бой Ломаченко — Хейни 20 мая, 10:30 Ломаченко vs Хейни (Фото:DAZN)

В Лас-Вегасе 20 мая состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Свои пояса будет защищать Девин Хейни. Претендент — бывший чемпион мира Василий Ломаченко.



В Украине поединок показывать не будут. Следить за боем можно будет в онлайн-трансляции на сайте NV.

Ломаченко признает, что он в этом поединке не фаворит. Так думают и аналитики букмекерских контор.

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Компания Favbet выставила такие коэффициенты на бой: победа Хейни — 1.47, ничья — 17.00, победа Ломаченко — 3.30.

Эксперты считают, что у болельщиков мало шансов увидеть нокаут в этом поединке. Котировки на то, что бой продлится 12 раундов — 1.22, на то, что завершится досрочно — 4.00.

Победа Хейни по очкам — 1.66, победа Хейни нокаутом — 7.50, победа Ломаченко по очкам — 4.35, победа Ломаченко — нокаутом — 9.00.

Ранее мы писали, что Девин Хейни едва вложился в весовую категорию 61,2 кг. Американцу пришлось даже раздеться на церемонии взвешивания.