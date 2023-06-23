«Я не буду злиться»: легендарный боксер оценил шансы на проведение реванша Ломаченко — Хейни 23 июня, 13:20 Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс заявил, что хочет увидеть реванш Девина Хейни и Василия Ломаченко.

Легендарный боксер считает, что спортсмены вновь должны выйти в ринг, однако второй бой может не состояться, ведь он не был прописан в контракте.

«Я не буду злиться, если Хейни и Ломаченко не проведут реванш. Если судьи принимают такое противоречивое решение, нужно прописать в контракте, что если бой получится близким и спорным, то болельщики должны увидеть его снова. Понимаете, о чем я говорю?

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Так что нам нужен контракт, в котором прописан реванш, но его у нас нет. В таком случаем мы не можем заставить их драться еще раз. Но я бы однозначно посмотрел реванш, чтобы увидеть, что произойдет", — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).

Ранее сообщалось, что легенда бокса жестко осудил Ломаченко за проигранный бой Хейни.