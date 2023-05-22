«Это ограбление». Звездный боксер заявил о несправедливом результате боя Ломаченко — Хейни 22 мая, 16:47 Стивенсон считает, что Ломаченко выиграл больше раундов (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)

Непобежденный американский боксер Шакур Стивенсон поделился мыслями о поражении Василия Ломаченко в бою с Девином Хейни.

По словам Стивенсона, Ломаченко несправедливо засчитали поражение, поскольку по его подсчетам, украинец выиграл восемь раундов, тогда как Хейни — только четыре, сообщает FightHype.com.

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«Ломаченко победил. У меня получилось 8−4 в пользу Ломаченко. Я считаю, что это было ограбление. Ломаченко выиграл. Я не думаю, что этот бой вообще был конкурентным», — сказал Стивенсон.



Согласно судейским запискам Хейни победил Ломаченко со счетом 116−112, 115−113, 115−113 и сохранил все чемпионские пояса, однако многие считают, что американцу отдали победу несправедливо.

В частности, о несправедливом решении судей заявил знаменитый голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм.

Также победителем Ломаченко считает Катерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика.

Несогласие с решением судей выразил также народный депутат и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.