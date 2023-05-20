Бой Ломаченко — Хейни в Украине покажут бесплатно 20 мая, 12:02 Хейни vs Ломаченко (Фото:Sky Sports)

В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Василий Ломаченко — Девин Хейни.



Ранее ни один канал и ни одна платформа не собирались показывать поединок на территории Украины. Однако менее чем за сутки до боя стало известно, что промоутерская компании Top Rank организует для жителей Украины бесплатную трансляцию поединка Ломаченко — Хейни на своем канале в YouTube.

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Кроме того, бой в прямой трансляции покажет американский сервис ESPN + PPV (стоимость подписки — 59,99 долларов), а также британский телеканал Sky Sports (стоимость подписки — 46,00 фунтов).

Ранее мы писали, что Хейни толкнул Ломаченко на битве взглядов.

Напомним, что Девин Хейни едва вложился в весовую категорию 61,2 кг. Американцу пришлось даже раздеться на церемонии взвешивания.

Кстати, букмекеры считают американского боксера явным фаворитом поединка.