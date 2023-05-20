Ломаченко — Хейни: бесплатная онлайн-трансляция боя — видео

20 мая, 12:48
Поделиться:
Битва за чемпионство (Фото:Top Rank)

Битва за чемпионство (Фото:Top Rank)

Компания Top Rank сделала подарок украинским болельщикам в виде бесплатного показа чемпионского поединка.

20 мая ночью в Лас-Вегасе (в Киеве будет утро 21 мая) состоится грандиозный вечер бокса, где главной изюминкой станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В ринг выйдут нынешний чемпион Девин Хейни и бывший чемпион мира Василий Ломаченко. NV ведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Хейни.

Видео дня

Накануне промоутерская компания Top Rank заявила, что в Украине поединок можно будет посмотреть бесплатно.

Читайте также:
Ломаченко и его путь к чемпионству: досадное поражение, последствия войны и поверженные топы

ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ ЛОМАЧЕНКО — ХЕЙНИ

https://www.youtube.com/embed/yyOb2mP1S1I

В букмекерских конторах фаворит встречи американский боксер.

Ранее во время битвы взглядом Хейни грубо толкнул Ломаченко.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X