Ломаченко — Хейни: бесплатная онлайн-трансляция боя — видео
Битва за чемпионство (Фото:Top Rank)
Компания Top Rank сделала подарок украинским болельщикам в виде бесплатного показа чемпионского поединка.
20 мая ночью в Лас-Вегасе (в Киеве будет утро 21 мая) состоится грандиозный вечер бокса, где главной изюминкой станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В ринг выйдут нынешний чемпион Девин Хейни и бывший чемпион мира Василий Ломаченко. NV ведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Хейни.
Накануне промоутерская компания Top Rank заявила, что в Украине поединок можно будет посмотреть бесплатно.
ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ ЛОМАЧЕНКО — ХЕЙНИ
В букмекерских конторах фаворит встречи американский боксер.
Ранее во время битвы взглядом Хейни грубо толкнул Ломаченко.