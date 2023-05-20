Ломаченко — Хейни: бесплатная онлайн-трансляция боя — видео 20 мая, 12:48 Битва за чемпионство (Фото:Top Rank)

Компания Top Rank сделала подарок украинским болельщикам в виде бесплатного показа чемпионского поединка.



20 мая ночью в Лас-Вегасе (в Киеве будет утро 21 мая) состоится грандиозный вечер бокса, где главной изюминкой станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В ринг выйдут нынешний чемпион Девин Хейни и бывший чемпион мира Василий Ломаченко. NV ведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Хейни.

Видео дня

Накануне промоутерская компания Top Rank заявила, что в Украине поединок можно будет посмотреть бесплатно.

ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ ЛОМАЧЕНКО — ХЕЙНИ

В букмекерских конторах фаворит встречи американский боксер.

Ранее во время битвы взглядом Хейни грубо толкнул Ломаченко.