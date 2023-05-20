Ломаченко — Хейни: онлайн-трансляция чемпионского боя

20 мая, 08:23
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Шахматная партия на ринге (Фото:Top Rank Boxing)

Шахматная партия на ринге (Фото:Top Rank Boxing)

В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. В ринг выйдут украинец Василий Ломаченко и американец Девин Хейни.

Хейни — 24 года. Он действующий чемпион мира по версии WBC (2020), WBA Super (2022), IBF (2022), WBO (2022). Провел 29 боев и все выиграл.

Ломаченко — 35 лет. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях. Провел 19 боев — 17 побед и 2 поражения.

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Трансляция боя Ломаченко — Хейни

Когда бой. Разница во времени между Киевом и Лас-Вегасом 10 часов, поэтому в Украине поединок болельщики смогут посмотреть ранним утром 21 мая.

Где смотреть. В Украине можно будет бесплатно посмотреть бой на сайте NV и YouTube-канале Top Rank.

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Кто фаворит. В букмекерских конторах фаворит американский чемпион. Котировки на победу Хейни — 1.16, на победу Ломаченко — 3.26, на ничью — 17.00. Эксперты считают, что поединок продлится все 12 раундов.

Интересно, что накануне боя абсолютный чемпион в первом среднем весе Джермелл Чарло дал прогноз: «Ломаченко побьет Хейни. Запомните мои слова».

А отец Хейни пообещал забить гвоздь в крышку гроба Ломаченко.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

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