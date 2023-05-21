Почему проиграл Ломаченко. Появились судейские записки чемпионского боя — фото

21 мая, 08:44
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Хейни сохранил титул (Фото:ESPN Ringside)

Хейни сохранил титул (Фото:ESPN Ringside)

Девин Хейни сохранил за собой чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF в легком весе.

В Лас-Вегасе состоялся титульный бой за звание абсолютного чемпиона в легком дивизионе (до 61,2 кг) между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко. Бой продлился все 12 раундов, американец победил единогласным решением — 116−112, 115−113, 115−113.

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После боя стало понятно, в каких раундах Ломаченко проиграл по мнению судей. Организаторы опубликовали судейские записки. Из них становится понятно, что если бы украинец выиграл последний раунд, то была б ничья.

Судейские записки боя Ломаченко - Хейни (Фото: ESPN Ringside)
Судейские записки боя Ломаченко - Хейни / Фото: ESPN Ringside

Девин Хейни продлил свою серию до 30 побед, 15 из которых закончились нокаутом. Украинец потерпел уже третье поражение в карьере, у него также 17 побед.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

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